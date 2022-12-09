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Реальные располагаемые денежные доходы пензенцев в III квартале 2022 года снизились на 6,1%

13:02 | 09.12.2022 | Экономика

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Пенза, 9 декабря 2022. PenzaNews. Реальные располагаемые денежные доходы населения Пензенской области, то есть доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, снизились, по предварительной оценке, на 6,1% в III квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Реальные располагаемые денежные доходы пензенцев в III квартале 2022 года снизились на 6,1%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Реальные денежные доходы (относительный показатель, исчисленный путем деления индекса номинального размера денежных доходов населения на индекс потребительских цен за соответствующий временной период) в III квартале текущего года уменьшились в Пензенской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2%.

Номинальные денежные доходы, полученные населением Пензенской области в III квартале 2022 года, составили, по предварительным данным, 113 млрд. 211,3 млн. рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 7,9%.

Денежные доходы в расчете на душу населения составили, по оперативной информации, 29 тыс. 619,5 рубля, рост — 9,3%. По данным Пензастата, по этому показателю регион занял девятое место среди субъектов Приволжского федерального округа.

Потребительские расходы в расчете на душу населения достигли 26 тыс. 282,5 рубля, рост — 14,1%.

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