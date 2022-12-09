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Олег Мельниченко проведет прямую линию с жителями Пензенской области 15 декабря

14:01 | 09.12.2022 | Экономика

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Пенза, 9 декабря 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проведет прямую линию с жителями региона в четверг, 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Олег Мельниченко проведет прямую линию с жителями Пензенской области 15 декабря. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вопросы можно направить заранее любым удобным способом — по электронной почте, в комментариях к соответствующему анонсу на страницах главы региона в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», с помощью чат-бота vopros058_bot в Telegram, а также по телефону: +7 (8412) 59-53-18 с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

Предполагается, что в аккаунтах губернатора и на странице правительства Пензенской области в соцсетях будет организована онлайн-трансляция. Также трансляцию будут вести три телеканала.

Начало прямого эфира — в 17.00.

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