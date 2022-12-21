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Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 11 месяцев 2022 года

16:24 | 21.12.2022 | Экономика

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Пенза, 21 декабря 2022. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 11 месяцев 2022 года.

Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 11 месяцев 2022 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, относительно аналогичного периода прошлого года балансовая прибыль до налогообложения увеличилась на 50%, или на 61,7 млн. рублей, и на 1 декабря составила 182,5 млн. рублей; общий объем доходов вырос на 9%, или на 69,6 млн. рублей, и достиг 840,2 млн. рублей.

С начала года чистый валовой доход банка составил 486,5 млн. рублей, из них чистые процентные доходы — 288,2 млн. рублей, чистые комиссионные и прочие доходы — 198,3 млн. рублей. Чистая прибыль — 163,5 млн. рублей.

Активы банка на начало декабря составили 6,7 млрд. рублей, собственный капитал — 681,2 млн. рублей.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму 5,5 млрд. рублей, из них 2,7 млрд. рублей было направлено на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса.

Кредитный портфель банка на 1 декабря 2022 года составил 4,3 млрд. рублей, в том числе портфель корпоративных клиентов — 3 млрд. рублей, кредиты физическим лицам — 1,3 млрд. рублей.

Объем всех привлеченных ресурсов составил свыше 5,7 млрд. рублей. Объем вкладов населения увеличился почти до 2,8 млрд. рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий превысили 2,7 млрд. рублей.

Резервы ликвидности составили более 2,5 млрд. рублей.

Значения нормативов достаточности капитала и ликвидности на 1 декабря 2022 года составляют: Н1.2 — 10,03% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 11,9% при минимальном значении 8%; Н3 — 75,1% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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