Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 11 месяцев 2022 года Экономика

Пенза, 21 декабря 2022. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 11 месяцев 2022 года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, относительно аналогичного периода прошлого года балансовая прибыль до налогообложения увеличилась на 50%, или на 61,7 млн. рублей, и на 1 декабря составила 182,5 млн. рублей; общий объем доходов вырос на 9%, или на 69,6 млн. рублей, и достиг 840,2 млн. рублей.

С начала года чистый валовой доход банка составил 486,5 млн. рублей, из них чистые процентные доходы — 288,2 млн. рублей, чистые комиссионные и прочие доходы — 198,3 млн. рублей. Чистая прибыль — 163,5 млн. рублей.

Активы банка на начало декабря составили 6,7 млрд. рублей, собственный капитал — 681,2 млн. рублей.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму 5,5 млрд. рублей, из них 2,7 млрд. рублей было направлено на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса.

Кредитный портфель банка на 1 декабря 2022 года составил 4,3 млрд. рублей, в том числе портфель корпоративных клиентов — 3 млрд. рублей, кредиты физическим лицам — 1,3 млрд. рублей.

Объем всех привлеченных ресурсов составил свыше 5,7 млрд. рублей. Объем вкладов населения увеличился почти до 2,8 млрд. рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий превысили 2,7 млрд. рублей.

Резервы ликвидности составили более 2,5 млрд. рублей.

Значения нормативов достаточности капитала и ликвидности на 1 декабря 2022 года составляют: Н1.2 — 10,03% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 11,9% при минимальном значении 8%; Н3 — 75,1% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.