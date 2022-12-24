Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-ноябрь исполнен на 105,9% Экономика

Пенза, 24 декабря 2022. PenzaNews. Доходы в размере 86 млрд. 311,2 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-ноябре 2022 года, план выполнен на 105,9%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минфина.

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Налоговые и неналоговые доходы составили 58 млрд. 622 млн. рублей, или 109,7% к плану; безвозмездные поступления — 27 млрд. 689,2 млн. рублей, или 98,6%.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 106%: при плане в 70 млрд. 597,9 млн. рублей фактически поступило 74 млрд. 813,1 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 47 млрд. 138,9 млн. рублей при ожидаемом объеме 42 млрд. 543,3 млн. рублей, план выполнен на 110,8%.