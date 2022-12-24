16:14:41 Суббота, 24 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-ноябрь исполнен на 105,9%

12:23 | 24.12.2022 | Экономика

Печать

Пенза, 24 декабря 2022. PenzaNews. Доходы в размере 86 млрд. 311,2 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-ноябре 2022 года, план выполнен на 105,9%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минфина.

Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-ноябрь исполнен на 105,9%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Налоговые и неналоговые доходы составили 58 млрд. 622 млн. рублей, или 109,7% к плану; безвозмездные поступления — 27 млрд. 689,2 млн. рублей, или 98,6%.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 106%: при плане в 70 млрд. 597,9 млн. рублей фактически поступило 74 млрд. 813,1 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 47 млрд. 138,9 млн. рублей при ожидаемом объеме 42 млрд. 543,3 млн. рублей, план выполнен на 110,8%.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 84 случая заражения коронавирусом На трассе в Пензенской области столкнулись грузовик и легковушка, пострадали три человека
В Пензенской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом В Кузнецке легковушка сбила трех пешеходов
Владимир Мутовкин избран председателем Пензенской городской думы В банке «Кузнецкий» в продаже появилась памятная монета, посвященная 100-летию образования контрразведывательных подразделений
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама