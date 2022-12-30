Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-ноябре составил 99,5% Экономика

Пенза, 30 декабря 2022. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций в Пензенской области в январе-ноябре 2022 года составил 99,5% к соответствующему периоду 2021-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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По основным видам деятельности зафиксированы следующие показатели: «Добыча полезных ископаемых» — 95,3%, «Обрабатывающие производства» — 100,2%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 91,2%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 90,1%.

По информации Росстата, в целом по стране индекс промпроизводства в январе-ноябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го составил 99,9%.