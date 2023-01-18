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Олег Мельниченко поручил актуализировать инвестиционную карту Пензенской области

17:55 | 18.01.2023 | Экономика

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Пенза, 18 января 2023. PenzaNews. Инвестиционная карта Пензенской области будет актуализирована. Соответствующее поручение дал губернатор Олег Мельниченко после совещания по реализации регионального инвестиционного стандарта, которое прошло под председательством первого вице-премьера России Андрея Белоусова в среду, 18 января.

Олег Мельниченко поручил актуализировать инвестиционную карту Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Необходимо, чтобы как уже работающие у нас, так и потенциальные инвесторы могли в любой момент получить актуальную на сегодняшний момент информацию об имеющихся инвестиционных площадках, доступной инфраструктуре, предоставляемых преференциях», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Особое внимание глава региона обратил на необходимость сокращения сроков подключения новых объектов к инфраструктуре и выдачи разрешительной документации для строительства.

«Мы должны минимизировать количество процедур и количество документов, которые требуются от инвесторов для запуска проектов. Сегодня это наша первостепенная задача в плане улучшения инвестиционного климата региона», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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