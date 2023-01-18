Олег Мельниченко поручил актуализировать инвестиционную карту Пензенской области Экономика

Пенза, 18 января 2023. PenzaNews. Инвестиционная карта Пензенской области будет актуализирована. Соответствующее поручение дал губернатор Олег Мельниченко после совещания по реализации регионального инвестиционного стандарта, которое прошло под председательством первого вице-премьера России Андрея Белоусова в среду, 18 января.

Фото: Pnzreg.ru

«Необходимо, чтобы как уже работающие у нас, так и потенциальные инвесторы могли в любой момент получить актуальную на сегодняшний момент информацию об имеющихся инвестиционных площадках, доступной инфраструктуре, предоставляемых преференциях», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Особое внимание глава региона обратил на необходимость сокращения сроков подключения новых объектов к инфраструктуре и выдачи разрешительной документации для строительства.

«Мы должны минимизировать количество процедур и количество документов, которые требуются от инвесторов для запуска проектов. Сегодня это наша первостепенная задача в плане улучшения инвестиционного климата региона», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.