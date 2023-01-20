Николай Кузяков принял участие в Российско-туркменском бизнес-форуме Экономика

Пенза, 20 января 2023. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы седьмого созыва, сооснователь кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков принял участие в Российско-туркменском бизнес-форуме, который прошел в Ашхабаде 19–20 января.

Фото: Vk.com/kuzjakov

«Были проведены двухсторонние встречи и подписано соглашение о поставке продукции кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» в Туркменистан», — написал Николай Кузяков на своей станице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, бизнесмен сообщил, что в ходе круглого стола он выступил с докладом на тему «Создание федеральных центров кластерного развития для выхода на глобальные рынки».

«Развитие отношений между Россией и Туркменистаном очень важно для роста экономического потенциала обеих стран. Сейчас логистика этих государств активно развивается, благодаря чему товарооборот в ближайшие годы будет быстро расти», — отметил Николай Кузяков.

Договоренность о проведении Российско-туркменского бизнес-форума была достигнута в Москве в декабре 2022 года в рамках заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Российскую делегацию на форуме возглавил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, который выступил на пленарном заседании.

Всего в мероприятии с российской стороны приняли участие более 300 представителей деловых кругов и организаций.

На панельных сессиях обсуждалось сотрудничество в области транспорта, логистики, промышленности, образования, цифровой повестки и по другим направлениям взаимодействия двух стран.

В ходе бизнес-форума российские и туркменские компании подписали более 50 соглашений на сумму 150 млрд. рублей.