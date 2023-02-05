Промышленное производство в Пензенской области в 2022 году выросло на 4,3% Экономика

Пенза, 5 февраля 2023. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по полному кругу предприятий составил в Пензенской области по итогам 2022 года 104,3% по сравнению с 2021-м. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Пензастата.

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Отмечается, что в целом по России промышленное производство по итогам 2022 года снизилось на 0,6% по сравнению с 2021-м, по Приволжскому федеральному округу выросло на 0,4%.

Согласно официальной информации, в Пензенской области в обрабатывающих производствах индекс промышленного производства в январе-декабре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 105,5%, в секторе добычи полезных ископаемых — 94,7%, в энергетическом секторе экономики — 92,4%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 86,8%.