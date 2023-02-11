Число хозяйствующих субъектов в Пензенской области в 2022 году увеличилось на 0,4% Экономика

Пенза, 11 февраля 2023. PenzaNews. Число хозяйствующих субъектов увеличилось на территории Пензенской области на 0,4% — с 53 тыс. 56 по состоянию на 1 января 2022 года до 53 тыс. 256 на аналогичную дату 2023-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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На начало текущего года в состав территориального раздела статистического регистра Росстата включено 21 тыс. 11 юридических лиц, 30 тыс. 889 индивидуальных предпринимателей и 1 тыс. 356 глав КФХ

Число юрлиц по итогам 12 месяцев уменьшилось на 2,9%, глав КФХ — на 9,1%, а ИП увеличилось на 3,3%.

За период с 1 января 2022 года по 1 января 2023-го вновь создано 1 тыс. 43 юридических лица, ликвидировано 1 тыс. 587 организаций: 1 тыс. 197 — по решению единого регистрационного центра ФНС, 248 — по решению учредителей, 29 — путем реорганизации в форме присоединения, слияния или разделения, 113 — по решению суда.

На начало текущего года наблюдалось следующее распределение организаций по формам собственности: 16 тыс. 98 находилось в частной, за год число таких компаний сократилось на 3,5%; 2 тыс. 604 — в муниципальной (+1,8%); 683 — в государственной (-2,1%); 1 тыс. 626 организаций имели прочие формы собственности.

Наибольшее число организаций, учтенных в статрегистре на 1 января 2023 года, сосредоточено в видах деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 4 тыс. 323 (20,6% от общего числа), «Обрабатывающие производства» — 2 тыс. 051 (9,8%), «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» — 2 тыс. 8 (9,6%), «Строительство» — 1 тыс. 926 (9,2%).