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Численность занятых в сфере МСП в Пензенской области к концу 2022 года составила более 208 тыс. человек

14:27 | 12.02.2023 | Экономика

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Пенза, 12 февраля 2023. PenzaNews. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составила в Пензенской области в декабре 2022 года 208 тыс. 141 человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Численность занятых в сфере МСП в Пензенской области к концу 2022 года составила более 208 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По официальной информации, в начале 2022 года численность занятых в сфере МСП была на 18 тыс. 607 человек меньше — 189 тыс. 534. Рост за период с января по декабрь составил 9,8%.

В течение года максимальная численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Пензенской области была зафиксирована в октябре — 214 тыс. 692 человека.

Согласно сведениям, размещенным на сайте регионального правительства, рост численности занятых в сфере МСП по итогам 2022 года произошел в том числе за счет увеличения количества самозанятых граждан, применяющих налог на профессиональный доход.

По данным ФНС, на конец 2021 года число самозанятых в регионе составляло 17 тыс. 501 человек, на конец 2022 года — 31 тыс. 790 (+81,6%).

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