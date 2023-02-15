Банк «Кузнецкий» запустил переводы в белорусских рублях Экономика

Пенза, 15 февраля 2023. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» запустил переводы в белорусских рублях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Банк «Кузнецкий» открыл корреспондентский счет в белорусских рублях, что позволит повысить оперативность зачисления платежей клиентов в национальной валюте получателя», — сказано в тексте.

«Теперь клиенты банка – участники внешнеэкономической деятельности, работающие с партнерами из Республики Беларусь, имеют возможность рассчитываться с ними не только в российских рублях, но и в национальной валюте, что может поспособствовать расширению круга потенциальных контрагентов в проведении экспортно-импортных операций», — отмечается в пресс-релизе.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.