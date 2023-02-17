В Пензенской области в январе введено около 68 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 17 февраля 2023. PenzaNews. 67,6 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области за счет всех источников финансирования в январе 2023 года, что в 2,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензастата.

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«Индивидуальными застройщиками построено 36 тыс. кв. метров жилья, [...] 53,3% от общего объема введенного жилья», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что населением построено 234 дома, организациями-застройщиками — восемь.

«По сравнению с январем 2022 года ввод жилых домов увеличился в 25 районах и городах области. Наибольший удельный вес в общем вводе жилья приходится на Пензу — 46%, Пензенский район — 22,2%, Бессоновский район — 6,8% и Кузнецк — 5,1%», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что в январе 2023 года в Пензе введено в эксплуатацию 31,1 тыс. кв. метров жилья, в том числе индивидуальными застройщиками — 52 дома общей площадью 8,7 тыс. кв. метров.