Центр поддержки экспорта Пензенской области по итогам 2022 года занял 13 место в рейтинге РЭЦ Экономика

Пенза, 18 февраля 2023. PenzaNews. Центр поддержки экспорта Пензенской области занял 13 место из 79-ти в рейтинге региональных ЦПЭ, подготовленном Российским экспортным центром по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

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«За год в регионе были оказаны услуги 401 экспортеру. При содействии ЦПЭ 55 пензенских компаний вместо планируемых 39 заключили экспортные контракты», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что объем поддержанного экспорта превысил плановый показатель более чем в 1,5 раза и составил свыше 22 млн. долларов.

Согласно сведениям, размещенным на сайте РЭЦ, в десятку регионов с лучшими центрами поддержки экспорта вошли Московская, Омская, Смоленская, Калужская области, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Свердловская, Самарская, Ивановская и Рязанская области.