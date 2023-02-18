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Центр поддержки экспорта Пензенской области по итогам 2022 года занял 13 место в рейтинге РЭЦ

11:30 | 18.02.2023 | Экономика

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Пенза, 18 февраля 2023. PenzaNews. Центр поддержки экспорта Пензенской области занял 13 место из 79-ти в рейтинге региональных ЦПЭ, подготовленном Российским экспортным центром по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

Центр поддержки экспорта Пензенской области по итогам 2022 года занял 13 место в рейтинге РЭЦ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За год в регионе были оказаны услуги 401 экспортеру. При содействии ЦПЭ 55 пензенских компаний вместо планируемых 39 заключили экспортные контракты», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что объем поддержанного экспорта превысил плановый показатель более чем в 1,5 раза и составил свыше 22 млн. долларов.

Согласно сведениям, размещенным на сайте РЭЦ, в десятку регионов с лучшими центрами поддержки экспорта вошли Московская, Омская, Смоленская, Калужская области, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Свердловская, Самарская, Ивановская и Рязанская области.

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