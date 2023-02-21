В Пензенской области в 2022 году жилье в новостройках подорожало на 46%, на вторичном рынке — на 6,6% Экономика

Пенза, 21 февраля 2023. PenzaNews. Средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир на первичном рынке жилья в Пензенской области выросла по итогам IV квартала 2022 года на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, на вторичном — на 6,6%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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Согласно представленным сведениям, цена «квадрата» в новостройках за год в среднем увеличилась почти на 27,5 тыс. рублей — с 59 тыс. 741 рубля 86 копеек до 87 тыс. 233 рублей 93 копеек.

На вторничном рынке средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир выросла примерно на 3,8 тыс. рублей — в конце 2021 года она составляла 57 тыс. 554 рубля 32 копейки, в конце 2022-го — 61 тыс. 357 рублей 43 копейки.