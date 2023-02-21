19:34:53 Вторник, 21 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в 2022 году жилье в новостройках подорожало на 46%, на вторичном рынке — на 6,6%

12:03 | 21.02.2023 | Экономика

Печать

Пенза, 21 февраля 2023. PenzaNews. Средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир на первичном рынке жилья в Пензенской области выросла по итогам IV квартала 2022 года на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, на вторичном — на 6,6%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В Пензенской области в 2022 году жилье в новостройках подорожало на 46%, на вторичном рынке — на 6,6%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, цена «квадрата» в новостройках за год в среднем увеличилась почти на 27,5 тыс. рублей — с 59 тыс. 741 рубля 86 копеек до 87 тыс. 233 рублей 93 копеек.

На вторничном рынке средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир выросла примерно на 3,8 тыс. рублей — в конце 2021 года она составляла 57 тыс. 554 рубля 32 копейки, в конце 2022-го — 61 тыс. 357 рублей 43 копейки.

Новости партнеров
Читайте также
Прокуратура добивается оформления в муниципальную собственность бесхозяйных газопроводов в Старой Каменке Житель Пензенской области, повторно попавшийся на пьяной езде, лишился водительских прав и автомобиля
В Пензенской области за сутки подтверждено 162 случая заражения коронавирусом В Пензенской области стартовал конкурс исследовательских работ учащихся «Земля родная»
Мужчина, ударивший ножом незнакомца у парка «Комсомольский» в Пензе, получил 4 года колонии В Пензенской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Лесовоз»
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама