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Бизнес и жители Пензенской области в начале 2023 года хранили в банках почти 291 млрд. рублей

12:47 | 24.02.2023 | Экономика

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Пенза, 24 февраля 2023. PenzaNews. Бизнес и население держали на счетах и вкладах в банках, работающих на территории Пензенской области, по состоянию на 1 января 2023 года почти 291 млрд. рублей, что на 21% больше, чем на аналогичную дату 2022-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившем в ИА «PenzaNews».

Бизнес и жители Пензенской области в начале 2023 года хранили в банках почти 291 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сбережения граждан по-прежнему были основным источником привлеченных банками средств и занимали 73% общего объема. На начало января [2023 года] граждане хранили во вкладах и счетах (с учетом средств на счетах эскроу) около 212 млрд. рублей», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что это на 14% больше прошлогоднего показателя.

«При этом доля рублевых средств на банковских вкладах граждан составила 97% (более 206 млрд. рублей)», — уточняется в сообщении.

Из него следует, что по состоянию на 1 января 2023 года юридические лица держали в банках более 65 млрд. рублей, индивидуальные предприниматели — почти 13 млрд. рублей, рост к началу 2022 года составил 48% и 21% соответственно.

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