Объявлен прием заявок на конкурс «Экспортер года Пензенской области» Экономика

Пенза, 27 февраля 2023. PenzaNews. Субъекты малого и среднего предпринимательства могут подать заявки на участие в конкурсе «Экспортер года Пензенской области» в период по 20 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

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Согласно представленной информации, победители будут определены в четырех номинациях: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Прорыв года» и «Экспортер года в сфере высоких технологий».

Прием заявок на конкурс осуществляет центр поддержки экспорта Пензенской области, на сайте которого размещена информация о перечне документации, которую необходимо представить, и критериях оценки.

Победители в каждой номинации будут награждены дипломами и сертификатами на участие в международном выставочно-ярмарочном или конгрессном мероприятии на территории России или за пределами РФ с индивидуальным стендом вне конкурсного отбора.

Также они будут иметь право в течение 3 лет использовать звание «Экспортер года Пензенской области» в информационно-рекламных целях.