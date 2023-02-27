19:23:45 Понедельник, 27 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Объявлен прием заявок на конкурс «Экспортер года Пензенской области»

11:17 | 27.02.2023 | Экономика

Печать

Пенза, 27 февраля 2023. PenzaNews. Субъекты малого и среднего предпринимательства могут подать заявки на участие в конкурсе «Экспортер года Пензенской области» в период по 20 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

Объявлен прием заявок на конкурс «Экспортер года Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленной информации, победители будут определены в четырех номинациях: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Прорыв года» и «Экспортер года в сфере высоких технологий».

Прием заявок на конкурс осуществляет центр поддержки экспорта Пензенской области, на сайте которого размещена информация о перечне документации, которую необходимо представить, и критериях оценки.

Победители в каждой номинации будут награждены дипломами и сертификатами на участие в международном выставочно-ярмарочном или конгрессном мероприятии на территории России или за пределами РФ с индивидуальным стендом вне конкурсного отбора.

Также они будут иметь право в течение 3 лет использовать звание «Экспортер года Пензенской области» в информационно-рекламных целях.

Новости партнеров
Читайте также
Под Пензой возбуждено уголовное дело по факту вымогательства денег у мужчины В Пензенской области за сутки подтверждено 177 случаев заражения коронавирусом
В Пензе в ДТП пострадали пять человек В Лунинском районе легковушка врезалась в дерево и опрокинулась, водитель госпитализирован
В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса» Супружеская пара из Заречного подозревается в незаконном обороте наркотиков
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама