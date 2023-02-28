Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе составил 109,3% Экономика

Пенза, 28 февраля 2023. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций в Пензенской области в январе 2023 года составил 109,3% к соответствующему периоду 2022-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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По основным видам деятельности зафиксированы следующие показатели: «Добыча полезных ископаемых» — 96,6%, «Обрабатывающие производства» — 111,1%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 101,4%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 73,5%.

По информации Росстата, в целом по стране индекс промпроизводства в январе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го составил 97,6%.