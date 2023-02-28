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Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе составил 109,3%

10:09 | 28.02.2023 | Экономика

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Пенза, 28 февраля 2023. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций в Пензенской области в январе 2023 года составил 109,3% к соответствующему периоду 2022-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе составил 109,3%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По основным видам деятельности зафиксированы следующие показатели: «Добыча полезных ископаемых» — 96,6%, «Обрабатывающие производства» — 111,1%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 101,4%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 73,5%.

По информации Росстата, в целом по стране индекс промпроизводства в январе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го составил 97,6%.

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