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Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за январь 2023 года

14:55 | 28.02.2023 | Экономика

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Пенза, 28 февраля 2023. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за первый месяц 2023 года.

Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за январь 2023 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, относительно аналогичного периода прошлого года чистый процентный доход в январе вырос на 17% до 27,7 млн. рублей, чистый комиссионный доход увеличился на 15% до 15,2 млн. рублей.

Общий объем доходов банка составил 76,4 млн. рублей, чистый валовой доход — 44,6 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 17,4 млн. рублей, чистая прибыль — 16,5 млн. рублей.

Активы банка на 1 февраля 2023 года составили 7,66 млрд. рублей, увеличившись на 3% с начала года и на 17% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал достиг 744,6 млн. рублей, рост — 2% и 15% соответственно.

По состоянию на начало февраля кредитный портфель банка составил 4,22 млрд. рублей, в том числе портфель корпоративных клиентов — 2,94 млрд. рублей, кредиты физическим лицам — 1,28 млрд. рублей. В январе кредитный портфель снизился на 4%, что было обусловлено плановым гашением ссудной задолженности и сезонным снижением деловой активности.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму 309 млн. рублей, из них 143,16 млн. рублей было направлено на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса.

Объем всех привлеченных ресурсов на отчетную дату составил 6,58 млрд. рублей, рост за год — 16%. Объем вкладов населения за месяц увеличился на 2% до 2,86 млрд. рублей, по сравнению с аналогичной датой прошлого года — на 8%.

Депозиты юридических лиц составили 1,5 млрд. рублей, оставшись на уровне начала года. Остатки на счетах юридических и физических лиц продемонстрировали положительную динамику, увеличившись до 2,2 млрд. рублей, рост за январь — 3%.

Значения нормативов достаточности капитала и ликвидности на 1 февраля 2023 года составляют: Н1.2 — 10,1% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 13% при минимальном значении 8%; Н3 — 82,5% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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