Средняя зарплата в Пензенской области в 2022 году превысила 41 тыс. рублей Экономика

Пенза, 1 марта 2023. PenzaNews. Среднемесячная начисленная заработная плата работников всех организаций Пензенской области составила в 2022 году 41 тыс. 306 рублей, рост к уровню 2021 года — 11,9%. Такие данные размещены на сайте Пензастата.

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Согласно представленным сведениям, наиболее высокий уровень зарплат зафиксирован в компаниях, осуществляющих финансовую и страховую деятельность — 58 тыс. 269 рублей (+7,6%).

Наибольший рост — 21,9% — произошел в организациях, осуществляющих деятельность в области информации и связи, где средняя зарплата достигла 57 тыс. 183 рублей.

В бюджетной сфере, оказывающей существенное влияние на формирование среднего уровня зарплаты в регионе, наблюдалась следующая ситуация: среднемесячная зарплата работников образования составила 34 тыс. 830 рублей, здравоохранения и социальной сферы — 38 тыс. 799 рублей.

По виду деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» средняя зарплата поднялась до уровня 44 тыс. 220 рублей, что на 15% выше, чем в 2021 году. Аналогичный рост зафиксирован в обрабатывающих производствах, где средняя зарплата сложилась в размере 42 тыс. 500 рублей.

Наиболее низкий уровень зарплат в Пензенской области отмечался в организациях, осуществляющих административную деятельность и оказывающих сопутствующие дополнительные услуги, — 25 тыс. 933 рубля.