ПАО «Россети Волга» в 2023 году инвестирует в электросетевой комплекс Пензенской области более 1 млрд. рублей Экономика

Пенза, 23 марта 2023. PenzaNews. ПАО «Россети Волга» направит примерно 1,1 млрд. рублей на реализацию инвестиционной программы филиала «Пензаэнерго» в 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор публичного акционерного общества Александр Гаврилов в ходе встречи с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко, которая состоялась в правительстве региона в четверг, 23 марта.

Фото: Pnzreg.ru

Среди наиболее значимых проектов были названы комплексная реконструкция подстанции 110/35/10 кВ «Сурск» и строительство кабельной линии электропередачи от подстанции 110 кВ «Юбилейная».

Согласно озвученным данным, еще 592 млн. рублей будет направлено на мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту объектов.

«Мы ориентированы на конструктивное сотрудничество с региональной властью в общем деле развития экономики Пензенской области. Реализация наших производственных программ, безусловно, позитивно скажется на системной надежности электроснабжения и социально-экономическом развитии региона», — подчеркнул Александр Гаврилов, слова которого приводятся в пресс-релизе ПАО «Россети Волга».

В свою очередь Олег Мельниченко выразил уверенность в том, что жители Пензенской области оценят результаты работы в части надежного обеспечения электроэнергией новых предприятий, учреждений здравоохранения, жилых домов.

В рамках рабочего визита в Пензенскую область Александр Гаврилов также встретился с руководством и коллективом филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» и отделений, посетил ряд производственных объектов, а также учебно-тренировочный полигон, позволяющий проводить профессиональные соревнования международного уровня.