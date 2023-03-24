02:42:24 Суббота, 25 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко отметил важность наращивания объемов выдачи льготной ипотеки в Пензенской области

17:33 | 24.03.2023 | Экономика

Печать

Пенза, 24 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил важность наращивания объемов выдачи льготной ипотеки на территории региона.

Олег Мельниченко отметил важность наращивания объемов выдачи льготной ипотеки в Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Мы не можем себе позволить формирование пузыря из нереализованного жилья в многоквартирных домах [...] в городе Пензе. К сожалению, тенденции определенные к этому есть. Это надо признать. Поэтому необходимо наращивать льготную ипотеку в регионе», — сказал Олег Мельниченко, выступая с отчетом о результатах деятельности правительства Пензенской области в 2022 году в ходе седьмой очередной сессии Законодательного собрания в пятницу, 24 марта.

«Поэтому мы увеличиваем объем средств, которые в 2023 году будем выделять на льготную ипотеку, и дополнительно рассчитываем привлечь через соответствующие федеральные механизмы плюсом 2 млрд. рублей федеральных средств для того, чтобы обеспечить реализацию жилья. С одной стороны, мы решаем проблему людей, у которых нет денег здесь и сейчас приобрести себе жилье, с другой стороны, мы профилактируем формирование пузыря из нереализованных квартир», — добавил губернатор.

По его словам, «если этот пузырь не спускать, в конечном итоге это может привести к коллапсу строительной отрасли региона».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 120 случаев заражения коронавирусом В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей
Житель Каменки лишился более 230 тыс. рублей при покупке автомобильных шин В Пензе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры
Жительница Пензенской области попалась на уловку мошенников в надежде получить от банка около 2 млн. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 119 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама