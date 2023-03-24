Олег Мельниченко отметил важность наращивания объемов выдачи льготной ипотеки в Пензенской области Экономика

Пенза, 24 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил важность наращивания объемов выдачи льготной ипотеки на территории региона.

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«Мы не можем себе позволить формирование пузыря из нереализованного жилья в многоквартирных домах [...] в городе Пензе. К сожалению, тенденции определенные к этому есть. Это надо признать. Поэтому необходимо наращивать льготную ипотеку в регионе», — сказал Олег Мельниченко, выступая с отчетом о результатах деятельности правительства Пензенской области в 2022 году в ходе седьмой очередной сессии Законодательного собрания в пятницу, 24 марта.

«Поэтому мы увеличиваем объем средств, которые в 2023 году будем выделять на льготную ипотеку, и дополнительно рассчитываем привлечь через соответствующие федеральные механизмы плюсом 2 млрд. рублей федеральных средств для того, чтобы обеспечить реализацию жилья. С одной стороны, мы решаем проблему людей, у которых нет денег здесь и сейчас приобрести себе жилье, с другой стороны, мы профилактируем формирование пузыря из нереализованных квартир», — добавил губернатор.

По его словам, «если этот пузырь не спускать, в конечном итоге это может привести к коллапсу строительной отрасли региона».