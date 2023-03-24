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Объем экспорта Пензенской области в 2022 году составил 303 млн. долларов — губернатор

18:08 | 24.03.2023 | Экономика

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Пенза, 24 марта 2023. PenzaNews. Объем экспорта Пензенской области составил по итогам 2022 года 303 млн. долларов. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Объем экспорта Пензенской области в 2022 году составил 303 млн. долларов — губернатор

Фото: Pnzreg.ru

«Несмотря на внешние ограничения и санкции, добиться изоляции России не получилось. Работа по наращиванию экспортного потенциала продолжается. Это наглядно подтверждает статистика внешних поставок Пензенской области. В 2022 году [мы] поставляли в 79 стран мира. Крупнейшими партнерами для нас стали Казахстан, Белоруссия, Китай. Объемы нашего экспорта составили 303 млн. долларов США», — сказал глава региона, выступая с отчетом о результатах деятельности правительства Пензенской области в 2022 году в ходе седьмой очередной сессии Законодательного собрания в пятницу, 24 марта.

По его словам, 480 из 529 пензенских экспортеров — это субъекты МСП.

«Несмотря на все сложности, наш российский, отечественный бизнес сумел сгруппироваться, переориентироваться, сохранить объемы производства. Понятно, что не у всех получилось, но у очень многих это получилось. И это основа достаточно оптимистического взгляда на устойчивость и развитие нашей экономики», — отметил Олег Мельниченко.

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