ООО «СЗ «РКС-Пенза» оштрафовано на 500 тыс. рублей Экономика

Пенза, 25 марта 2023. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «СЗ «РКС-Пенза» постановлением мирового судьи оштрафовано на 500 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуратура Первомайского района Пензы установила, что представитель ООО «СЗ «РКС-Пенза», осуществляющего возведение объекта капитального строительства, в 2020 году пообещал, а впоследствии передал должностному лицу управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области взятку в виде имущества на сумму 14,7 тыс. рублей за совершение заведомо незаконного бездействия в интересах юридического лица — за невыявление административных правонарушений, несоставление административных протоколов и непривлечение указанного общества к административной ответственности, а также за беспрепятственный ввод в эксплуатацию объекта строительства», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в настоящее время штраф, назначенный по делу об административном правонарушении, оплачен полностью.