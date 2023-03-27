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Из Пензенской области в КНР отправлен железнодорожный состав со свекловичным жомом

11:21 | 27.03.2023 | Экономика

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Пенза, 27 марта 2023. PenzaNews. Международная торговая компания Lanli Qingdao направила в Китай из Пензенской области свой первый железнодорожный состав со свекловичным жомом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Го Сяовэй (Guo Xiaowei).

Из Пензенской области в КНР отправлен железнодорожный состав со свекловичным жомом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«25 марта наша компания направила из Пензенской области [в Китай] свой первый контейнерный железнодорожный состав со свекловичным жомом», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в КНР будет доставлено 62 контейнера с этим продуктом.

«В апреле он прибудет в Тяньцзинь», — добавил руководитель компании.

По его словам, на фоне повышения уровня китайско-российского сотрудничества Lanli Qingdao наращивает поставки сельхозпродукции, способствуя как увеличению масштаба, так и оптимизации структуры в торговле между Китаем и Россией.

Го Сяовэй напомнил, что с 2019 года его компания ввозит в КНР из РФ пшеничную муку, подсолнечное и рапсовое масло, ячмень и кукурузу.

«Совокупная стоимость этой продукции превысила 8 млрд. рублей», — сказал гендиректор.

Он добавил, что Lanli Qingdao планирует увеличивать масштабы закупки сельхозпродукции в России.

«Мы также будем экспортировать в Россию необходимые товары, на деле содействовать обеспечению ее продовольственной безопасности», — подытожил Го Сяовэй.

Свекловичный жом — это волокнистый материал, побочный продукт переработки сахарной свеклы. Как правило, он используется в качестве корма для крупного рогатого скота.

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