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«Дамате» вложила свыше 1,3 млрд. рублей в производство ветчины в Пензенской области

12:44 | 28.03.2023 | Экономика

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Пенза, 28 марта 2023. PenzaNews. Группа компаний «Дамате» инвестировала более 1,3 млрд. рублей в производство ветчины из индейки в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГК «Дамате».

«Дамате» вложила свыше 1,3 млрд. рублей в производство ветчины в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Совокупная сумма инвестиций «Дамате» в проект по производству ветчин на заводе глубокой переработки индейки превысила 1,3 млрд. рублей», — указано в тексте.

В нем отмечается, что «Дамате» увеличила мощность нарезки ветчин из индейки в два раза — до 20 тонн в сутки.

«Это стало возможно благодаря установке второй производственной линии на заводе глубокой переработки индейки в Пензенской области. Стоимость новой линии и ее монтажа составила 227 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем напоминается также, что в 2022 году завод глубокой переработки индейки «Дамате» увеличил выпуск продукции в пять раз — до 15,6 тыс. тонн.

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