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Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-феврале составил 110,9%

11:24 | 02.04.2023 | Экономика

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Пенза, 2 апреля 2023. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций в Пензенской области в январе-феврале 2023 года составил 110,9% к соответствующему периоду 2022-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-феврале составил 110,9%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По основным видам деятельности зафиксированы следующие показатели: «Добыча полезных ископаемых» — 97,9%, «Обрабатывающие производства» — 112,9%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 105,2%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 84,8%.

По информации Росстата, в целом по стране индекс промпроизводства в январе-феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го составил 98%.

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