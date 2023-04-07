Олег Мельниченко принял участие в конференции контрольно-счетных органов Пензенской области Экономика

Пенза, 7 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в конференции контрольно-счетных органов региона, которая состоялась в облправительстве в пятницу, 7 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к участникам мероприятия, руководитель субъекта федерации подчеркнул, что проведение специальной военной операции, оказание помощи новым российским территориям и гражданам не снимают ответственности за развитие своего региона.

«Нам необходимо четко выполнять задачи, которые перед нами ставит президент РФ, по реализации национальных проектов, региональных и муниципальных программ, укреплять стабильность и благополучие», — сказал губернатор.

«Очень важно особенно сейчас — в условиях СВО — пресекать любые финансовые нарушения. На это должна быть нацелена работа аудиторов контрольно-счетных органов региона», — добавил Олег Мельниченко.

Он акцентировал внимание на недопустимости нецелевого расходования бюджетных средств.

«Необходимо выстраивать конструктивные рабочие отношения с собраниями представителей, администрациями муниципалитетов. Вместе сводить нарушения финансовой дисциплины к нулю», — нацелил глава региона.

Олег Мельниченко выразил мнение, что контрольно-счетные органы должны не только выявлять нарушения, но и предлагать системные меры для предотвращения фактов несоблюдения законодательства, сообщает пресс-служба облправительства.