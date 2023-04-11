Состоялась рабочая встреча губернатора Пензенской области и начальника Саратовской таможни Экономика

Пенза, 11 апреля 2023. PenzaNews. Рабочая встреча губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и начальника Саратовской таможни Андрея Беляева состоялась в правительстве региона во вторник, 11 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

«В регионе Саратовская таможня представлена небольшим подразделением — пензенским областным постом. Пензенский пост — это работа по прибытию и убытию товаров, досмотру, процедурам таможенного транзита, все операции по фактическому контролю за перемещениями в зоне действия поста. Мы готовы взаимодействовать, предоставляя анализ информации о перемещаемой продукции, сведения, которые будут содействовать развитию внешнеэкономического оборота региона», — сказал Андрей Беляев, обращаясь к Олегу Мельниченко.

В свою очередь губернатор Пензенской области отметил, что в связи с санкционным давлением западные партнеры уходят, идет переориентация на рынки Юго-Восточной и Средней Азии.

«Думаю, что мы постепенно выстроим новые логистические цепочки, наращивая свои позиции», — добавил он.

По словам Олега Мельниченко, у Пензенской области хороший потенциал в промышленной сфере.

«Экономическая устойчивость региона никак не пострадала, идет опора на внутренние источники, на импортозамещение. Укрепляем отношения с Китаем, развиваем взаимодействие с Беларусью, готовим соглашение с регионами Узбекистана. Перспективы для развития есть», — сказал губернатор.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, внешнеторговый оборот региона по итогам 2022 года превысил 40 млрд. рублей. Торговыми партнерами субъекта федерации являлись 94 страны мира: экспорт осуществлялся в 79, импорт — из 68.

При экспорте основную долю — 51,3% — занимали партнеры из стран СНГ. В товарной структуре экспорта преобладали продовольственные товары и сырье, машины, оборудование и транспортные средства, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.