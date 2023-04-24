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АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Кузнецкий» до уровня BВ-(RU) со «стабильным» прогнозом

17:07 | 24.04.2023 | Экономика

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Пенза, 24 апреля 2023. PenzaNews. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг пензенского банка «Кузнецкий» до уровня BВ-(RU) со «стабильным» прогнозом. Это следует из сообщения пресс-службы агентства.

АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Кузнецкий» до уровня BВ-(RU) со «стабильным» прогнозом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано, что кредитный рейтинг присвоен на основе методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации и основных понятий, используемых АКРА в рейтинговой деятельности.

В тексте добавляется также, что рейтинговый анализ проведен с использованием отчетности банка «Кузнецкий», составленной в соответствии с требованиями указания Банка России №4927-У от 8 октября 2018 года; кредитный рейтинг присвоен на основании данных, предоставленных банком, информации из открытых источников и баз данных АКРА.

Комментируя повышение рейтинга, председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин отметил, что это «подтверждает уровень надежности банка, его финансовую устойчивость, правильно выбранную стратегию развития, а также расширяет возможности по ведению бизнеса».

«Мы продолжим эффективно и рентабельно работать, планомерно увеличивая свою долю на рынке», — приводятся слова Михаила Дралина в сообщении, размещенном на сайте банка.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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