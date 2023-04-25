Пензенская и Ташкентская области подписали соглашение о сотрудничестве Экономика

Пенза, 25 апреля 2023. PenzaNews. Власти Пензенской области Российской Федерации и Ташкентской области Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместное развитие ряда отраслей, в том числе туризма. Об этом ТАСС сообщил губернатор Олег Мельниченко на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

Фото: Pnzreg.ru

«Мы подписали соглашение о сотрудничестве между Пензенской областью и Ташкентской областью. У нашего региона очень большой потенциал, у нас очень развиты промышленность, сельское хозяйство. Мы являемся лидером по производству мяса индейки, причем конкурируем на мировом уровне, поэтому мы готовы и в сельском хозяйстве работать, в промышленности, в культуре. Будем обмениваться нашими туристическими делегациями и рекламировать [поездки в Ташкентскую область Узбекистана] для туристов», — сказал он.

По мнению Олега Мельниченко, туристам из Узбекистана регион будет интересен, их могут заинтересовать, в частности, пензенский драмтеатр и «Тарханы», где провел свое детство поэт Михаил Лермонтов.

«У нас большие планы по развитию туризма, туризма в Ташкентскую область, в Андижан. Сегодня еще будем подписывать соглашение с Андижаном», — пояснил губернатор.

Международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия» проходит в Ташкенте с 24 по 26 апреля.

Общая площадь экспозиции превышает 14 тыс. кв. метров.

На выставке представлены предприятия металлургической, машиностроительной, химической отраслей, а также разработчики решений для энергетики, информационных и телекоммуникационных технологий.