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Пензенская компания «Сейес» поставит в Узбекистан оборудование для сушки фруктов — губернатор

17:31 | 25.04.2023 | Экономика

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Пенза, 25 апреля 2023. PenzaNews. Пензенский производитель оборудования для сушки фруктов «Сейес» заключил контракт с партнерами из Узбекистана на 70 млн. рублей. Об этом ТАСС сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» во вторник, 25 апреля.

Пензенская компания «Сейес» поставит в Узбекистан оборудование для сушки фруктов — губернатор

Фото: T.me/omelnichenko

«Мы работаем на «Иннопроме» сутки, но уже есть результаты — пензенское предприятие «Сейес», которое занимается производством оборудования для сублимационной сушки фруктов и овощей, подписало соглашение о поставках оборудования в Узбекистан на 70 млн. рублей», — сказал глава региона.

«Сумма небольшая, но первый шаг сделан», — отметил Олег Мельниченко.

Международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия» проходит в Ташкенте с 24 по 26 апреля.

Общая площадь экспозиции превышает 14 тыс. кв. метров.

На выставке представлены предприятия металлургической, машиностроительной, химической отраслей, а также разработчики решений для энергетики, информационных и телекоммуникационных технологий.

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