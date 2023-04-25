Пензенская компания «Сейес» поставит в Узбекистан оборудование для сушки фруктов — губернатор Экономика

Пенза, 25 апреля 2023. PenzaNews. Пензенский производитель оборудования для сушки фруктов «Сейес» заключил контракт с партнерами из Узбекистана на 70 млн. рублей. Об этом ТАСС сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» во вторник, 25 апреля.

Фото: T.me/omelnichenko

«Мы работаем на «Иннопроме» сутки, но уже есть результаты — пензенское предприятие «Сейес», которое занимается производством оборудования для сублимационной сушки фруктов и овощей, подписало соглашение о поставках оборудования в Узбекистан на 70 млн. рублей», — сказал глава региона.

«Сумма небольшая, но первый шаг сделан», — отметил Олег Мельниченко.

Международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия» проходит в Ташкенте с 24 по 26 апреля.

Общая площадь экспозиции превышает 14 тыс. кв. метров.

На выставке представлены предприятия металлургической, машиностроительной, химической отраслей, а также разработчики решений для энергетики, информационных и телекоммуникационных технологий.