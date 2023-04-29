Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-март исполнен на 104,1% Экономика

Пенза, 29 апреля 2023. PenzaNews. Доходы в размере 21 млрд. 705,2 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-марте 2023 года, план выполнен на 104,1%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минфина.

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Налоговые и неналоговые доходы составили 13 млрд. 220,2 млн. рублей, или 104,9% к плану; безвозмездные поступления — 8 млрд. 485 млн. рублей, или 102,8%.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 105,3%: при плане в 18 млрд. 626,8 млн. рублей фактически поступило 19 млрд. 609,8 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 11 млрд. 131,6 млн. рублей при ожидаемом объеме 10 млрд. 380,8 млн. рублей, план выполнен на 107,2%.