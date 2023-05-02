В Пензенской области в I квартале 2023 года введено 168,3 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 2 мая 2023. PenzaNews. 168 тыс. 273 кв. метра жилья введено в Пензенской области за счет всех источников финансирования в январе-марте 2023 года, что на 51,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Почти 56% от общего объема — 93 тыс. 930 кв. метров — введено индивидуальными застройщиками.

Также в I квартале текущего года осуществлялось строительство объектов производственного и социально-культурного назначения.

По информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики, введены в эксплуатацию спортивный ледовый комплекс «Хрустальный» в Пензе площадью 4,9 тыс. кв. метров, водопровод мощностью 0,8 тыс. кубометров в сутки, 145,4 км газовых сетей, 3 км линий электропередачи.

Построены предприятия торговли площадью 5,5 тыс. кв. метров, гостиницы на 60 мест, общетоварные склады площадью 15,8 тыс. кв. метров, автозаправочная станция.

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство» в Пензенской области в I квартале 2023 года, составил 7 млрд. рублей.