11,5% жителей Пензенской области имели доходы ниже границы бедности в 2022 году Экономика

Пенза, 10 мая 2023. PenzaNews. 146,5 тыс. жителей Пензенской области, или 11,5% населения региона, имели в 2022 году доходы ниже границы бедности, которая составляла 11 тыс. 612 рублей. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Пензастата.

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Согласно представленным сведениям, в 2021 году денежные доходы ниже границы бедности наблюдались у 12% населения региона, при этом граница бедности составляла 10 тыс. 148 рублей.

По информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики, в рейтинге регионов ПФО по уровню бедности Пензенская область в 2022 году занимала шестое место, среди регионов России — 36-е.

Среднедушевые денежные доходы населения региона в 2022 году составляли 29 тыс. 799,4 рубля в месяц, рост к уровню 2021 года — 12,8%.

По данным Пензастата, в прошлом году среднедушевой денежный доход до 7 тыс. рублей в месяц имело 2,2% населения, от 7 тыс. до 10 тыс. рублей — 5,3%, от 10 тыс. до 14 тыс. рублей — 10,9%, от 14 тыс. до 19 тыс. рублей — 15,7%, от 19 тыс. до 27 тыс. рублей — 22%, от 27 тыс. до 45 тыс. рублей — 27,4%, от 45 тыс. до 60 тыс. рублей — 8,9%, более 60 тыс. рублей — 7,6%.

В соответствии с постановлением правительства РФ №2049 от 26 ноября 2021 года, начиная с 1 января 2021 года, Росстатом формируется показатель «Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности» (до 2020 года включительно — «Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума»).

Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности (уровень бедности) определяется на основе данных о распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов и является результатом их соизмерения с границей бедности.

Граница бедности определяется путем умножения значения базовой границы бедности на индекс потребительских цен за отчетный период к IV кварталу 2020 года, определяемый цепным методом. Базовые границы бедности в целом по Российской Федерации (субъектов Российской Федерации) устанавливаются на уровне величин прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения, установленных за IV квартал 2020 года.