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В Пензенской области в I квартале 2023 года банки выдали почти 3 тыс. ипотечных кредитов

12:08 | 13.05.2023 | Экономика

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Пенза, 13 мая 2023. PenzaNews. Банки выдали гражданам, зарегистрированным на территории Пензенской области, почти 3 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму более 9 млрд. рублей в I квартале 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившем в ИА «PenzaNews».

В Пензенской области в I квартале 2023 года банки выдали почти 3 тыс. ипотечных кредитов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем ипотечного кредитования снизился на 2%.

«Средневзвешенная ипотечная ставка в Пензенской области за год увеличилась с 7,02% до 7,91%, а средний размер ипотечного жилищного кредита в I квартале текущего года составил 3,1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на 1 апреля 2023 года ипотечный портфель банков в Пензенской области составил 98,2 млрд. рублей, при этом доля просроченной задолженности в нем снизилась до 0,2%.

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