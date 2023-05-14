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В Пензенской области в январе-апреле перевыполнен план по поступлению платежей за использование лесов

09:20 | 14.05.2023 | Экономика

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Пенза, 14 мая 2023. PenzaNews. Пензенская область перевыполнила на 1,7% план по доходам, поступающим в федеральный бюджет от использования лесов, в январе-апреле 2023 года. Это следует из сообщения пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В Пензенской области в январе-апреле перевыполнен план по поступлению платежей за использование лесов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Общий объем фактических поступлений на 1 мая 2023 года составил 29,6 млн. рублей [...] при плане 29,1 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что основная часть доходов по данному направлению формируется за счет поступлений от договоров аренды лесных участков в целях заготовки древесины, от договоров купли-продажи лесных насаждений по результатам аукционов для субъектов малого и среднего предпринимательства и договоров аренды лесных участков в целях рекреации.

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