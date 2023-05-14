В Пензенской области в 2022 году текущие затраты на охрану окружающей природной среды выросли почти до 3,2 млрд. рублей Экономика

Пенза, 14 мая 2023. PenzaNews. Текущие затраты на охрану окружающей природной среды в Пензенской области выросли в 2022 году до 3 млрд. 185,5 млн. рублей, в то время как в 2021-м они составляли 1 млрд. 712,9 млн. рублей. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Пензастата.

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При этом расходы на эксплуатацию природоохранных фондов увеличились на 21,6% (256,3 млн. рублей), на оплату услуг природоохранного назначения в 3,3 раза (1 млрд. 216,3 млн. рублей).

На обращение с отходами было направлено 55,7% текущих расходов (включая оплату природоохранных услуг), на сбор и очистку сточных вод — 32,7%, на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата — 5,6%, на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод — 4,9%.

Амортизационные отчисления на восстановление основных фондов по охране окружающей среды составили 181 млн. рублей, затраты на их капитальный ремонт сократились до 67,6 млн. рублей.

Поступления от продажи побочной продукции, полученной в ходе проведения природоохранных мероприятий, увеличились на 11,6% до 7,3 млн. рублей.