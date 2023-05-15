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В Пензе суд признал недействительным договор продажи четырех объектов недвижимости АО «Городские аптеки»

09:55 | 15.05.2023 | Экономика

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Пенза, 15 мая 2023. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области признал недействительным договор купли-продажи недвижимого имущества от 5 августа 2022 года, заключенный между АО «Городские аптеки» и ООО «РКОН», и обязал общество с ограниченной ответственностью возвратить акционерному обществу четыре нежилых помещения на улицах Лядова, Ватутина, Терновского и Каракозова в Пензе.

В Пензе суд признал недействительным договор продажи четырех объектов недвижимости АО «Городские аптеки». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В свою очередь АО «Городские аптеки» обязано вернуть обществу с ограниченной ответственностью «РКОН» денежные средства в сумме 5 млн. 310 тыс. рублей.

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью к мэрии и муниципальному образованию город Пенза в лице управления муниципального имущества о признании добросовестным приобретателем недвижимого имущества оставлен без удовлетворения.

Соответствующее решение от 4 мая 2023 года может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через арбитражный суд Пензенской области в течение месяца.

Согласно сведениям, размещенным на сайте прокуратуры региона, основанием для оспаривания совершенной в 2022 году сделки явилось нарушение собственником помещений требований п. 2 ст. 174 Гражданского кодекса РФ, выразившееся в продаже имущества по заниженной цене в ущерб интересам единственного акционера АО «Городские аптеки» — муниципального образования город Пенза.

«Общая стоимость объектов недвижимости по договору составила 5 млн. 310 тыс. рублей. В соответствии с заключением проведенной по делу судебной экспертизы, рыночная стоимость указанных объектов недвижимости составила 10 млн. 200 тыс. рублей. Таким образом, в ходе судебного разбирательства установлен факт продажи четырех нежилых помещений, принадлежащих АО «Городские аптеки», по цене почти в два раза ниже рыночной», — сказано в тексте.

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