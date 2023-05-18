Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-апрель исполнен на 101,7% Экономика

Пенза, 18 мая 2023. PenzaNews. Доходы в размере 34 млрд. 90,6 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-апреле 2023 года, план выполнен на 101,7%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минфина.

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Налоговые и неналоговые доходы составили 21 млрд. 887,3 млн. рублей, или 109,2% к плану; безвозмездные поступления — 12 млрд. 203,3 млн. рублей, или 90,4%.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 99,4%: при плане в 30 млрд. 730,6 млн. рублей фактически поступило 30 млрд. 541,4 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 18 млрд. 352,2 млн. рублей при ожидаемом объеме 17 млрд. 242,9 млн. рублей, план выполнен на 106,4%.