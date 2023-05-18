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Альфа-Банк открыл фиджитал-офис в Кузнецке

14:40 | 18.05.2023 | Экономика

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Кузнецк, 18 мая 2023. PenzaNews. Альфа-Банк открыл офис в формате фиджитал на улице Белинского в Кузнецке Пензенской области. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в ИА «PenzaNews».

Альфа-Банк открыл фиджитал-офис в Кузнецке

Фото: пресс-служба Альфа-Банка

«Кузнецк стал вторым городом присутствия Альфа-Банка в Пензенской области», — уточняется в сообщении.

В нем подчеркивается, что офис не похож на классическое отделение банка.

«Его пространство организовано в свободной планировке, которое напоминает больше коворкинг или уютное кафе, где клиенты располагаются в удобных мягких креслах за круглыми столиками. Здесь нет стоек, стационарных компьютеров, проводов и громоздких принтеров, а также [...] рекламных плакатов и листовок», — сказано в тексте.

Как отметил региональный управляющий Альфа-Банком в Пензенской области Евгений Семенов, открытие офиса стало долгожданным событием для жителей Кузнецка.

«Еще недавно нашим клиентам приходилось приезжать в Пензу для решения сложных вопросов, а теперь мы ждем всех в новом современном офисе, в котором органично совмещаются цифровые сервисы и приятное общение с профессиональными сотрудниками», — сказал Евгений Семенов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Альфа-Банк — универсальный частный банк. Клиентская база составляет более 1 млн. корпоративных клиентов и 22 млн. физических лиц.

Банк развивается по модели фиджитал, сочетая цифровые инновации с сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27,9 тыс. своих и партнерских банкоматов.

Акционерное общество «Альфа-Банк» зарегистрировано Банком России 3 января 1991 года. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1326 выдана ЦБ РФ 16 января 2015 года.

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