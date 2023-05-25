В Пензенской области в I квартале бизнесу выданы кредиты более чем на 37,2 млрд. рублей Экономика

Пенза, 25 мая 2023. PenzaNews. Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам – резидентам и индивидуальным предпринимателям в Пензенской области в I квартале 2023 года, превысил 37,2 млрд. рублей. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России.

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Согласно представленным сведениям, снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 9,4%.

Субъектам малого и среднего предпринимательства в январе-марте 2023 года предоставлены кредиты на сумму 20,4 млрд. рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 6,3%.

Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, составила в Пензенской области на 1 апреля 2023 года более 72,3 млрд. рублей. Это на 31,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.