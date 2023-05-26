Средняя зарплата в Пензенской области в I квартале 2023 года составила около 43 тыс. рублей Экономика

Пенза, 26 мая 2023. PenzaNews. Среднемесячная начисленная зарплата работников всех организаций Пензенской области составила в январе–марте 2023 года 42 тыс. 772,9 рубля, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022-го — 13,5%. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Пензастата.

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Согласно представленным сведениям, наиболее высокий уровень зарплат в I квартале текущего года зафиксирован в организациях, осуществляющих деятельность в области информации и связи, — 62 тыс. 527,4 рубля, что на 15,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В компаниях, занимающихся финансовой и страховой деятельностью, средняя зарплата достигла 61 тыс. 925,9 рубля (+16,5%).

В организациях обрабатывающих производств средняя зарплата выросла на 12,9% до 45 тыс. 420,3 рубля.

В сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства средняя зарплата увеличилась на 5,3% до 42 тыс. 774,6 рубля.

По информации Пензастата, в бюджетной сфере, оказывающей существенное влияние на формирование уровня зарплат в регионе, сложилась следующая ситуация: зарплата работников образования в среднем составила в I квартале 2023 года 34 тыс. 633,8 рубля (+12,7% к аналогичному периоду прошлого года), здравоохранения и соцсферы — 39 тыс. 561,7 рубля (+11,2%).