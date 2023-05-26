Банк «Кузнецкий» выступил партнером форума «Мой бизнес – 2023. Бизнес будущего» Экономика

Пенза, 26 мая 2023. PenzaNews. Банк «Кузнецкий» выступил партнером форума «Мой бизнес – 2023. Бизнес будущего», который прошел в Пензе на базе областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в День российского предпринимательства, 26 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения.

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Из него следует, что специалисты банка на площадке форума представили действующие финансовые механизмы поддержки бизнеса — как собственные программы, так и те, которые предусматривают государственное субсидирование.

Как отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин, учреждение постоянно наращивает объемы поддержки малого и среднего бизнеса.

«Только с начала этого года субъектам МСП банк предоставил более 1 млрд. рублей на развитие. Мы стремимся к тому, чтобы каждый проект мог получить не только финансовую, но и экспертную поддержку наших специалистов, чтобы даже самая небольшая, но, возможно, очень важная предпринимательская инициатива получила все шансы воплотиться в жизнь», — сказал Михаил Дралин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.