Банк «Кузнецкий» и пензенская областная организация СЖР объявили конкурс региональной журналистики «Финансовый актив» Экономика

Пенза, 1 июня 2023. PenzaNews. Банк «Кузнецкий» и пензенская областная организация Союза журналистов России (СЖР) объявили о начале приема заявок на конкурс региональной журналистики «Финансовый актив».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Подать их, согласно положению о конкурсе, можно по 29 сентября включительно.

К участию допускаются материалы, опубликованные в печатных и электронных изданиях, а также вышедшие в теле- и радиоэфир в период с 1 января по 29 сентября 2023 года.

Победители будут определены в трех номинациях: «Финансовая грамотность», «Финансовая безопасность» и «Региональные аспекты банковской деятельности».

Как следует из сообщения пресс-службы банка «Кузнецкий», жюри конкурса возглавил председатель правления банка Михаил Дралин.

Он отметил важность работы по формированию финансовой культуры жителей региона.

«Люди должны быть обеспечены всеми необходимыми знаниями в этой сфере: управление личным и семейным бюджетом, сбережения, возвращение налоговых вычетов, финансовая грамотность для пенсионеров, противодействие мошенникам. Еще одна цель конкурса — это поощрение самих журналистов, специализирующихся на освещении региональной финансовой и банковской проблематики», — пояснил он.

В свою очередь председатель пензенской областной организации СЖР Павел Шишкин призвал представителей региональных СМИ принять активное участие в конкурсе.

«Я уверен, что «Финансовый актив» поможет нам не только сформировать пул журналистов, профессионально пишущих на данные темы, но и принесет огромной аудитории наших областных и районных СМИ большую практическую пользу», — сказал Павел Шишкин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.