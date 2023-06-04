Бизнес-омбудсмен помог предпринимателям из Заречного добиться снижения налога на имущество Экономика

Пенза, 4 июня 2023. PenzaNews. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Михаил Лисин помог предпринимателям из Заречного добиться снижения налога на имущество. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте бизнес-омбудсмена.

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Из него следует, что в марте предприниматели из ЗАТО обратились к уполномоченному по вопросу включения здания в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

«Указанное здание включено в соответствующий перечень, поскольку находится на земельном участке с видом разрешенного использования «Для размещения объектов торговли», что является самостоятельным основанием для включения в перечень. Вместе с тем фактически предприниматели не используют помещения в данном объекте недвижимости в коммерческих целях, притом вынуждены были платить повышенную налоговую ставку», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в министерство государственного имущества Пензенской области была направлена мотивированная позиция бизнес-омбудсмена об имеющихся основаниях исключения здания из соответствующего перечня.

«Изучив предоставленные материалы, в министерстве выявили основания для исключения объекта недвижимости сразу из нескольких перечней коммерческой недвижимости — за 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. Таким образом, благодаря эффективной работе уполномоченного права и законные интересы предпринимателей защищены, налоговая ставка на имущество значительно снизилась», — сказано в сообщении.

В тексте отмечается, что теперь предприниматели могут вернуть налоговую переплату за предыдущие годы.