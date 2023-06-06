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В пензенском банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные и инвестиционные монеты

13:09 | 06.06.2023 | Экономика

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Пенза, 6 июня 2023. PenzaNews. Новые памятные и инвестиционные монеты появились в продаже в пензенском банке «Кузнецкий». Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

В пензенском банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные и инвестиционные монеты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что речь идет, в частности, о двух памятных серебряных монетах серии «Исторические события» — «100-летие основания федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации» и «100-летие образования Республики Бурятия».

«Обе монеты имеют номинал 3 рубля», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что монеты изготовлены из серебра 925 пробы, содержание химически чистого металла в них составляет не менее 31,1 грамма.

В сообщении указано, что также в продаже появилась инвестиционная монета «Георгий Победоносец» номиналом 3 рубля, которая изготовлена из серебра 999 пробы, содержание химически чистого металла в ней — не менее 31,1 грамма.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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