Вячеслав Тимченко и Олег Мельниченко ознакомились с ходом модернизации очистных сооружений ОАО «Маяк» Экономика

Пенза, 8 июня 2023. PenzaNews. Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ознакомились с ходом работ по модернизации очистных сооружений ОАО «Маяк».

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона проинформировал, что реализация дорожной карты предприятием идет в соответствии с графиком.

«Когда Вы в последний раз посещали Пензенскую область, заезжали на объект, видели, что строительство ведется опережающими темпами. И сегодня у нас нет сомнений в том, что очистные сооружения будут построены и введены в эксплуатацию по плану», — сказал Олег Мельниченко.

В свою очередь Вячеслав Тимченко выразил мнение, что модернизация очистных сооружений положительно скажется на экологии, сообщает пресс-служба облправительства.