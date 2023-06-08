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Вячеслав Тимченко и Олег Мельниченко ознакомились с ходом модернизации очистных сооружений ОАО «Маяк»

19:16 | 08.06.2023 | Экономика

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Пенза, 8 июня 2023. PenzaNews. Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ознакомились с ходом работ по модернизации очистных сооружений ОАО «Маяк».

Вячеслав Тимченко и Олег Мельниченко ознакомились с ходом модернизации очистных сооружений ОАО «Маяк»

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона проинформировал, что реализация дорожной карты предприятием идет в соответствии с графиком.

«Когда Вы в последний раз посещали Пензенскую область, заезжали на объект, видели, что строительство ведется опережающими темпами. И сегодня у нас нет сомнений в том, что очистные сооружения будут построены и введены в эксплуатацию по плану», — сказал Олег Мельниченко.

В свою очередь Вячеслав Тимченко выразил мнение, что модернизация очистных сооружений положительно скажется на экологии, сообщает пресс-служба облправительства.

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