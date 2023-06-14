Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 4 месяца 2023 года Экономика

Пенза, 14 июня 2023. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 4 месяца 2023 года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, относительно аналогичного периода прошлого года чистый процентный доход вырос на 16% до 120 млн. рублей, чистый комиссионный доход — на 9% до 61,6 млн. рублей, чистая прибыль — на 105% до 125,6 млн. рублей.

Общий объем доходов банка составил 315 млн. рублей, чистый валовой доход — 202,4 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 151,1 млн. рублей.

Активы банка на 1 мая 2023 года составили 7,48 млрд. рублей, увеличившись на 17% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал достиг 861,3 млн. рублей, рост — 35%.

По состоянию на начало мая кредитный портфель банка составил 4,21 млрд. рублей, в том числе портфель корпоративных клиентов — 2,94 млрд. рублей, кредиты физическим лицам — 1,27 млрд. рублей. Розничный кредитный портфель продемонстрировал рост на 2%, объемы жилищного кредитования увеличились на 14%.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил юридическим лицам кредиты на сумму 1,5 млрд. рублей, из них более 880 млн. рублей — субъектам МСП.

Объем всех привлеченных ресурсов на отчетную дату составил 6,27 млрд. рублей, рост за год — 14%. Объем вкладов населения увеличился на 7%, депозиты юридических лиц — на 36%, остатки на счетах юридических и физических лиц — на 17%.

Значения нормативов достаточности капитала и ликвидности на 1 мая 2023 года составляют: Н1.2 — 11,79% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 14,47% при минимальном значении 8%; Н3 — 87,44% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.