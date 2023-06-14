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Депутаты приняли закон «Об исполнении бюджета Пензенской области за 2022 год»

15:10 | 14.06.2023 | Экономика

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Пенза, 14 июня 2023. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания большинством голосов приняли закон «Об исполнении бюджета Пензенской области за 2022 год» в ходе 9-й очередной сессии, которая состоялась в среду, 14 июня.

Депутаты приняли закон «Об исполнении бюджета Пензенской области за 2022 год». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее его проект прошел общественные обсуждения, организованные на официальном сайте регионального парламента.

Согласно информации, представленной министром финансов Любовью Финогеевой, бюджет Пензенской области по доходам за 2022 год выполнен на 102,9%: планировалось получить 81 млрд. рублей, фактически поступило 83,4 млрд. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы составили 52,3 млрд. рублей, или 105% к плану, безвозмездные поступления — 31,1 млрд. рублей, или 99,7%.

По сравнению с 2021 годом, доходы бюджета Пензенской области в целом возросли на 6,3 млрд. рублей, по налоговым и неналоговым доходам прирост составил 7,9 млрд. рублей, по безвозмездным поступлениям произошло снижение на 1,6 млрд. рублей.

Расходы бюджета Пензенской области за 2022 год исполнены в сумме 85,3 млрд. рублей, или 96% к уточненному плану (89 млрд. рублей). По сравнению с 2021 годом расходы бюджета увеличились на 12,6 млрд. рублей, сообщается на сайте Заксобрания региона.

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