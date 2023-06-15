В Сердобском районе за 5 месяцев 2023 года зарегистрировано 79 субъектов малого и среднего бизнеса Экономика

Пенза, 15 июня 2023. PenzaNews. 79 субъектов малого и среднего бизнеса зарегистрировано в Сердобском районе Пензенской области за январь-май 2023 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы района Александр Бедикин.

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«[...] Зарегистрировалось 79 субъектов малого и среднего бизнеса, из них 7 юридических лиц и 72 индивидуальных предпринимателя», — написал он в своем Telegram-канале в четверг, 15 июня.

Александр Бедикин проинформировал также, что всего в Сердобском районе, по данным на 1 июня, осуществляют деятельность 929 субъектов МСП — 156 юрлиц и 773 ИП.

«Развитие малого и среднего бизнеса Сердобского района — это самый оперативный путь создания новых рабочих мест, укрепления экономической и налоговой базы нашего района», — подчеркнул руководитель муниципального образования.